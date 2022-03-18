رئيس قطاع التجارة الداخلية يكشف موعد صدور تسعير الخبز السياحي

(مصراوي):

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة ضخت كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض "أهلًا رمضان" والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات مصر، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الجمعة، إن الأسعار بدأت في الانخفاض خلال الأيام الأخيرة، وهناك تخفيضات كبيرة في جميع المعارض التي انطلقت في جميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما معارض "أهلًا رمضان"، مشيرًا إلى أن السلع المعروضة بمنافذ الوزارة مطروحة بنسب تحفيضات تصل إلى 30%.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن صدور قرار بتسعير الخبر السياحي سيكون خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تتم بوزارة التموين، بشأن تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز السياحي.