عدد تذكاري من دورية الأعلى للآثار تخليدًا لذكرى "رمضان بدري"

القاهرة - مصراوي:

قرر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، نشر عدد تذكاري من دورية المجلس الأعلى للآثار باسم الدكتور رمضان بدري حسين والذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، وذلك تكريمًا له وتخليدًا لاسمه وإسهاماته العلمية في مجال علم الآثار.

من جهته، أعرب الدكتور زاهي حواس، والذي تتلمذ على يديه الدكتور رمضان بدري، عن تقديره لهذه الخطوة من جانب وزارة السياحة والآثار، اعترافًا منها بإنجازات العالم الراحل والذي يعد واحدًا من أبنائها.

وأشار إلى أن العدد التذكاري سيضم مجموعة من المقالات والأبحاث العملية، يقوم بإعدادها عدد من علماء الآثار من مصر والعالم ممن عملوا معه بصفة مباشرة.

ومن المقرر أن يقوم بإعداد هذا العدد التذكاري كل من كريستيان لايتس أستاذ الآثار المصرية بجامعة توبنجن والدكتورة جانيس كاميرن من متحف المتروبوليتان، والدكتور محمد إسماعيل المشرف على اللجان الدائمة وشئون البعثات السابق ورئيس البعثة المصرية العاملة بمنطقة آثار أبوصير، والدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية منسقًا من وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن الدكتور رمضان بدرى حسين، باحث شاب فى علوم المصريات؛ حقق فى سنوات عمره التي لم تتجاوز الخمسين ما لم يحققه غيره من علماء الآثار الذين امتد بهم العمر لأكثر من ذلك بكثير، كما أن البعثة المصرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن برئاسة المرحوم رمضان بدري والعاملة في سقارة كانت قد نجحت في عام 2018 في الكشف عن ورشة كاملة للتحنيط ملحق بها حجرات للدفن بها مومياوات تعود إلى عصر الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين (664- 404 ق.م)، عثرت بداخلها على قناع مومياء مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة كان يغطي وجه أحد المومياوات الموجودة بإحدى حجرات الدفن الملحقة، وقد فاز هذا الكشف بلقب أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم خلال عام 2018.