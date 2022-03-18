للمرة الثانية.. تأجيل "عمومية الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب

كتب مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى يوم الجمعة 1 إبريل 2022؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم76 لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020 ، والسنة المنتهية في 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 ، وفق المادة (34) من قانون النقابة .

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، ان النقابة قد وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية موفق معها تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى والعام قبل الماضى لجميع الزملاء.

وأوضح شبانة أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.كما تم ارسال ايميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين .