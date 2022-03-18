شركة "صافي" بسيوة تستقبل وفدًا من جمعية إحياء التراث المصري

كتب- محمد سامي:

استقبلت مصانع الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي) بسيوة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفداً من جمعية إحياء التراث المصري.

يأتى ذلك استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد فى المجال المجتمعى وتحقيقاً لمسئولياتها الاجتماعية.

وأعرب الدكتور هشام الشاذلى رئيس جمعية إحياء التراث المصري، عن فخره بما شاهده بالمصانع من خطوط إنتاج تتواكب مع أحدث التكنولوجيا العالمية فى مجالات عمل الشركة، مثمناً الدور الذى تقوم به الشركة فى خلق تجمعات تنموية جديدة بالأضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب.

كما أبدى أعضاء جمعية إحياء التراث المصرى عن سعادتهم بما شاهدوه بمصانع الشركة من حيث القدرة الإنتاجية العالية وجودة المنتجات، مؤكدين أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، وكذلك مساهمتها في التنمية الشاملة للدولة، كما أكدوا على الدور الوطني المشرف لأهالي واحة سيوة وتعاونهم مع القوات المسلحة فى تنفيذ خطط التنمية بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

وشملت الجولة التفقدية عرض تقديمي عن الشركة وإسهاماتها المختلفة، ومعرضاً لمنتجات الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافى) وجولة بخطوط الإنتاج والتغليف والتعبئة.