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لاحتواء تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.. مدبولي يجتمع بـ 3 وزراء ومحافظ البنك المركزي

01:59 م الخميس 17 مارس 2022
لاحتواء تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.. مدبولي يجتمع بـ 3 وزراء ومحافظ البنك المركزي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادي، وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية" بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصري.

كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي، من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية، والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالميا.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قد ترأس أمس الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وشدّد خلاله على استمرار بذل كل الجهد من جانب أجهزة الدولة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال كافة المنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة بعموم الجمهورية، والاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية، وأية زيادات قادمة، في أسعار السلع التى يتم استيرادها من الخارج.

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