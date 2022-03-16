تخفيضات وتعديل مواعيد وتراجع البيض.. استعدادات "التموين" لضبط الأسواق قبل رمضان

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن السلع الغذائية كافة متوفرة بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية البالغة نحو 1300 منفذ، بالإضافة إلى مشروع "جمعيتي" (500 منفذ) بأسعار مخفضة تتراوح من 25% إلى 30%، مقارنة بنظيرتها في الأسواق.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بجودة عالية، وبأسعار تنافسية؛ خصوصًا مع قرب شهر رمضان المبارك، والذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك.

وأشار اللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إلى أنه تم البدء في الاستعدادات لشهر رمضان منذ أكثر من شهرين؛ حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع؛ خصوصًا السلع الاستراتيجية، كالسكر والزيت والأرز، بخلاف توفير السلع الحرة .

وأضاف عبد الله أنه تم طرح كرتونة البيض بسعر 58 جنيهًا متراجعةً نحو 3 جنيهات عن الأيام الماضية، كما تم طرح "الدواجن المجمدة" بسعر 48 جنيهًا، بينما يباع كيلو الدقيق الفاخر بسعر 10 جنيهات، ويباع سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بـ95 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو "اللحوم البرازيلية المجمدة" 85 جنيهًا، وكيلو اللحوم الهندية المجمدة بسعر 65 جنيهًا.

وأشار رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين إلى أن سعر كيلو "الأرز الأبيض" عريض الحبة بلغ 10 جنيهات، ويتوافر "ياميش رمضان" بأنواع مختلفة، وبأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق الخارجية؛ حيث يتراوح سعر "قمر الدين" زنة 400 جرام من 32 إلى 36 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو "البلح الجاف" معبأ 12 جنيهًا، ويبلغ سعر "المشمشية" زنة 500 جرام بـ95 جنيهًا، و"القراصيا" زنة 500 جرام بسعر 85 جنيهًا، وبلغ سعر "التين" زنة 300 جرام، 40 جنيهًا.

وأضاف عبد الله أنه تم طرح "عين الجمل" و"بندق حمص أمريكي" و"اللوز الأمريكي" زنة 500 جرام، بسعر 50 جنيه لكل منها، بينما بلغ سعر "الزبيب الإيراني" زنة 500 جرام، 45 جنيهًا، و"التمر الهندي" زنة 300 جرام سعر 25 جنيهًا.

وأكد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين أنه سيتم تعديل مواعيد الفتح والإغلاق خلال شهر رمضان المبارك لتبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وتابع عبد الله بأنه في إطار خطة الوزارة لإقامة 200 شادر على مستوى الجمهورية تتوافر فيها كل السلع على مستوى المحافظات؛ فقد تم أمس افتتاح شادرين، كما تم افتتاح معارض "أهلًا رمضان" في محافظات الشرقية والغربية وبورسعيد وجنوب سيناء ومرسى مطروح .

وأشار رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين إلى أن الشركة لديها 450 منفذًا على مستوى 16 محافظة؛ من شمال القاهرة حتى جنوب سيناء، وللعام الثالث على التوالي يتم طرح كوبونات فئات 20-50-100 -200 جنيه) لمساعدة الفئات غير القادرة على اختيار احتياجاتها، كما تم طرح ٣ نماذج لكرتونة رمضان بأسعار 123 جنيهًا، و95 جنيهًا، و52 جنيهًا.

وأضاف عبد الله أن الشركة تستهدف مضاعفة مبيعاتها خلال شهر رمضان مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، لافتًا إلى أنه يتم في المعدلات العادية تحقيق مبيعات شهرية تصل إلى 5. 1 مليار جنيه للسلع التموينية، بالإضافة إلى 27 مليون جنيه مبيعات للسلع الحرة.

وأوضح رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين أنه في ما يتعلق بخطة الشركة لتطوير المنافذ التابعة لها، فإن الشركة لديها نحو 450 منفذًا، ويتم بشكل سنوي تطوير عدد معين من الفروع وميكنتها ورفع كفاءتها، لافتًا إلى أنه تم تطوير نحو 50% من الفروع، وجار استكمال الباقي، لافتًا إلى أن تكلفة التطوير تتراوح من نصف مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه، حسب مساحة الفرع.