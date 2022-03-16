لا وفيات أو إصابات.. رئيس مركز كرداسة يكشف آخر تطورات حريق أحد المصانع

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، إنه تحرك فوراً إلى موقع حريق داخل أحد المصنع في منطقة أبو رواش بكرداسة.

وأوضح عصر لمصراوي، أن الحريق نشب في خزان داخل مصنع مواد كيمياوية قابلة للاشتعال بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة.

وأشار إلى أن رجال الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء المتواجدة في موقع الحادث، سيطرت على إخماد الحريق ومنعت امتداده للمجاورات، وسط تمركز قيادات من مباحث مديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وأكد رئيس مركز ومدينة كرداسة، عدم وجود إصابات أو وفيات من العمال العاملين بالمصانع جراء الحريق، لافتاً إلى أن العمل مستمر حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.

وكان مصدر بوزارة القوى العاملة، أعلن عن تحرك لجنة من مكتب العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة، إلى موقع حريق مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، للتفتيش ومعاينة الحادث وكشف ملابساته.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن اللجنة تضم رجال الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية لكشف ملابسات وأسباب الحريق، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر زيارة أجروها للمصنع والجزاءات الموضوعة على المصنع قبل ذلك.

وتابع المصدر:"علينا الانتظار لحين انتهاء اللجنة من التفتيش والمعاينات الأولية ومعرفة أسباب الحريق، على أن يتم بعدها رفع تقرير إلى وزارة القوى العاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب جريق داخل مصنع لانتاج التنر والبويات بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

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