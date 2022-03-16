الأحد.. بدء حجز شقق دار مصر وسكن مصر وجنة

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب حجز الوحدات السكنية يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول لمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي يوم الأحد الماضي الموافق 13 مارس.

وأكد الصندوق أنه بدءا من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس، لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

– يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

– يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

– يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

– تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

– على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.