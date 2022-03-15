متحدث الرئاسة يكشف موعد تحديد سعر رغيف الخبز السياحي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم كان ضمن سلسلة اجتماعات تمت خلال الأسابيع الماضية؛ لمتابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، والأسعار ومنافذ التوزيع، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان.

وأضاف راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير عبر قناة صدى البلد، أن هناك حالة من الاطمئنان للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بشأن اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت، ويكفي المخزون لمدة تصل من 5 إلى 6 أشهر، والأرز والقمح حتى نهاية العام.

وعن رغيف الخبز السياحي، أوضح متحدث الرئاسة أن "هناك طفرات حدثت في أسعار الخبز وصل في بعض المناطق إلى جنيه ونصف وهذا سعر غالي جدا ويرفع كل الأسعار بالتبيعة".

وتابع: " كان هناك توجيه من الرئيس بتسعير رغيف الخبز غير المدعم وغدًا سيكون هناك اجتماع مجلس وزراء سيتم تحديد السعر ومناقشة التفاصيل بناءً على توجيهات الرئيس".