القوى العاملة: صرف 344 ألف جنيه إعانات لـ198 عاملا بشركة الرشيدي الميزان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، موافقته على صرف دفعة أولى تقدر بـ 344 ألفاً و61 جنيهًا لإحدى الشركات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من الصندوق التابع للوزارة استفاد منها 198 عاملا بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدي الميزان، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

