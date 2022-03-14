الطقس غدا الثلاثاء: استمرار البرودة الشديدة.. وظاهرة تزيد الإحساس بالبرد

(مصراوي):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الثلاثاء انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار سقوط الأمطار على الإسكندرية والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويستمر نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، لتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الأرصاد، أن الانخفاضات مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليكون الطقس بارد خلال فترات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس غدا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت، أن البلاد تتأثر بموجة صقيع شديدة البرودة، تمر على البحر المتوسط لتؤثر على كافة أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وعن درجات الحرارة غدًا في القاهرة والوجه البحري العظمي 16 درجة والصغري 9 درجات.

درجات الحرارة في الإسكندرية والسواحل الشمالية خلال طقس الغد 15 درجة العظمي و11 درجة الصغرى.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد خلال حالة الطقس الثلاثاء 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

درجات الحرارة في جنوب سيناء خلال طقس الغد 20 درجة العظمي و11 درجة الصغرى.

درجات الحرارة في شمال الصعيد خلال الطقس غدا 17 درجة للعظمى و 6 درجات للصغرى.

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