رئيس زراعة النواب: حافز توريد القمح يؤكد انحياز الرئيس للفلاح

كتب- نشأت علي:

ثمن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، مشيرا إلى أنها تؤكد انحياز الرئيس للفلاح المصري، وحرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للفلاح لتحقيق التنمية الزراعية التى تستهدفها البلاد.

وقال الحصري في تصريحات له اليوم، إن حوافز توريد القمح لصوامع الدولة، من شأنها زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وتأمين غذاء المصريين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي سبق ووجه برفع سعر توريد القمح، وذلك لتشجيع المزارعين على زراعته وتوريده للحكومة، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وتابع النائب هشام الحصري، أن قطاع الزراعة يشهد اهتماما كبيرا وطفرة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى مشروعات الاستصلاح الزراعي التى نجحت في إضافة نحو ٣.٥ مليون فدان للرقعة الزراعية وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع ومشروع حياه كريمة الذى يستهدف تنمية الريف وتحسين أوضاع أهالي الريف بتكلفة تصل إلى ٨٠٠ مليار جنيه.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هذه المشروعات القومية، لها نتائج حاليا فى زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل، متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل المهمة في ظل خطوات الدولة، نحو تأمين الغذاء المصري الذي يعد جزءا من الأمن القومي للبلاد.