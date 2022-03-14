"أوف عنخ وباسر وباحري".. أبرز أسماء الفراعنة التي يستخدم بعضها حتى الآن

(مصراوي):

على نحو ما يجري الآن، من اختيار أسماء جديدة ومميزة للأطفال فور ولادتهم، فإن هذا الأمر شبيه بما كان يحدث في مصر القديمة.

فتضمنت المسميات الشخصية المصرية القديمة من حيت المحتوى أسماء دينية الطابع، وأخرى دنيوية، كما احتوت من حيث المبنى على أسماء بسيطة التركيب، وأسماء أخرى مركبة الصياغة تظهر عادة في شكل جملة تامة.

الدكتور عبدالعزيز صالح أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم، وعميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة، رصد في كتابه الذي صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب تحت عنوان "الأسرة المصرية في عصورها القديمة"، نماذج مدلولات بعض أسماء الأولاد والبنات، نذكر بعضها خلال السطور التالية..

- كثيرًا ما كان المولود يسمى باسم يتمنى له الخير مثل "سنب" أي سليم، و"أوف عنخ" أي يحيى، و"نختي" أي شديد، و"سنبفني" أي يسلم لي، و"عنخ تيفي" أي سوف يعيش طويلًا.

- قد يسمى الطفل باسم يميزه عن إخوته وأقربائه، مثل "نبسن" أي سيدهم، و"باسر"، و"باحري" أي الريس، و"إيستن" أي رئيسهم، ولا زالت أسماء سيدهم وزينهم وستهم شائعة حتى اليوم.

- تلونت معظم أسماء المواليد المصرية القديمة بروح التدين الغالبة على مجتمعها، ورغبة الإشادة بمعبودات قومها والإقرار بفضلها، وكان من الأسماء المصرية القديمة ما يربط بين المولود وبين معبود ما (لأسرته أو بلده أو قومه)، برباط العبودية والتبعية في عبارة تامة المدلول مثل: (حسي رع، أي مداح رع، ومثل حم رع، أي خادم رع، وباكن أمون أي عبد آمون).

- اشتركت أسماء البنات في مصر القديمة مع خصائص أسماء الأولاد واختلفت عنها في بعض الخصائص الأخرى، ولكن دلت معظم أسماء البنات على أن الأسر كانت تستقبل البنت بقبول حسن وترضى بها رضا يقارب استقبال المولود الذكر.

- اتسمت أغلب تسميات البنات بالأسماء التي توصف بالعذوبة والرقة ورغبة التدليل، مثل "نفرة" أي جميلة، و"بنرة" أي طعمة، وحرير أي زهرة، و"نفرتاري" أي حلوتهم أو حلاوتهم، و"مررة" أي محبوبة.

- ومن أسمائهن ما يكشف عن استبشار الأسر بهن مثل "دولت نفرة" أي صباحية مباركة، أو "وبة نفر" أي قدم الخير، "حنوت سن" أي ستهم، و"نفرتيتي" أي الحلوة جاية أو الجميلة آتية، و"ميريت آيتس" أي حبيبة أبيها، و"سنت آيتس" أي أخت أبيها، و"موت آيتس" أي أم أبيها.

- كان هناك أسماء مشتركة بين الذكر والأنثى مثل "أحمس" أو "أعحمس" أي ولد القمر، وما يصف حدث لا علاقة له لتذكير أو تأنيث، مثل ما يشيع الآن من الأسماء التالية جمال عفت بدر نور قمر.