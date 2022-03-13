وزيرة الهجرة تشارك في حفل تخريج الدفعة الأولى من مبادرة "كن سفيرًا"

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أسباب موجة الصقيع شديدة البرودة التي تتعرض لها البلاد حاليا.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب وشرق أوروبا، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن هذه الموجة تمر على البحر المتوسط لتؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، والشعور بالصقيع.

وأشارت إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، لتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.