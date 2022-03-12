بعد قليل.. قطع المياه عن الشرابية بالكامل وضعفها في 3 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقة الشرابية بالكامل، وضعفها بمناطق باب الشعرية والظاهر والعباسية، وذلك اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم السبت وحتى الساعة 12 منتصف ليل نفس اليوم.

وأرجعت الشركة، في بيان صادر عنها، سبب قطع وضعف المياه نظرا لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1200 مللي أسفل كوبري غمرة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

وفي حال طلب سيارات المياه يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والموبايل وخدمة الواتس أب على الرقم 01206665125.