الطقس الآن.. أتربة قوية ومستوى الرؤية 4 آلاف متر على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تحركات موجة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، موضحة أن مناطق شمال الصعيد تتعرض بقوة الآن لرمال وأتربة مثارة نتيجة نشاط للرياح.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد (المنيا - بني سويف - الفيوم)، تصل إلى حد العاصفة وتنخفض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ هناك.

وتابعت الهيئة: "من المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة إلى مناطق من خليج السويس وسيناء مع تقدم الوقت، مع استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم لمناطق من سيناء مع تقدم الوقت".

وأشارت الهيئة، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، منوهة إلى أن سرعة الرياح 24 عقدة على القاهرة الآن، والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر.