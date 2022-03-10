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بعد تعديلها.. ننشر كراسة شروط وحدات "دار مصر"

01:44 ص الخميس 10 مارس 2022
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    دار مصر
  • عرض 5 صورة
    دار مصر - القاهرة الجديدة
  • عرض 5 صورة
    دار مصر - القاهرة الجديدة
  • عرض 5 صورة
    دار مصر
  • عرض 5 صورة
    دار مصر
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كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الأحد المقبل 13 مارس الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وتتواجد دار مصر في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)،

وجاءت تفاصيل كراسة شقق دار مصر بعد تعديلها على النحو التالي:

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دار مصر إلاسكان الاجتماعي شقق صندوق التمويل العقاري

الخبر التالى:

في ٩ مدن.. ننشر كراسة الشروط الجديدة لوحدات سكن مصر
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