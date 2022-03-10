بعد تعديلها.. ننشر كراسة شروط وحدات "دار مصر"

بسام راضي ينشر صور مشاركة السيسي في يوم الاحتفال بيوم الشهيد

مع أبناء وزوجات الأبطال.. أعضاء "التنسيقية" يحيون ذكرى "يوم الشهيد"

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الأحد المقبل 13 مارس الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وتتواجد دار مصر في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)،

وجاءت تفاصيل كراسة شقق دار مصر بعد تعديلها على النحو التالي: