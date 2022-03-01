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رئيس هيئة الدواء: مصر لم تتأخر في إنتاج لقاح كورونا

07:55 م الثلاثاء 01 مارس 2022
رئيس هيئة الدواء: مصر لم تتأخر في إنتاج لقاح كورونا

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مصر لم تتأخر في خطوة إنتاج لقاح كورونا محليا، فلا تزال الجائحة تسيطر على العالم حتى الآن.

وأضاف عصام، أن هناك تكامل بين كافة جهات الدولة لتحقيق النجاح في إنتاج اللقاح المصري، مع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والجهات الدولية.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية وافقت على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، كما وافقت على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.

وأضاف عصام: من المهم أن تكون مصر من الدول الرائدة فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا، و قريبا سنصدر تكنولوجيا التصنيع للعالم وليس لقاح فيروس كورونا فقط.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين، الثلاثاء، بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى للقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا "إيجي فاكس".

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.

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