يعظِّم الاستثمار في البشر.. برلماني يشيد بقانون المجلس الصحي المصري

03:32 م الأربعاء 09 فبراير 2022
يعظِّم الاستثمار في البشر.. برلماني يشيد بقانون المجلس الصحي المصري

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس الصحي يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه خطوة إلى الأمام في طريق تطوير منظومة الصحة، وأنه لم يعد يتبقى سوى التطبيق الجيد لدور ذلك المجلس؛ لا سيما أن الفترة الماضية لم تكن نتائج التدريب خلالها مرضية لنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وقال النائب في كلمته: من المقرر أن يهتم ذلك المجلس الصحي الجديد بالبرامج العلمية والعملية والتدريب ومتابعة ومراقبة جودة الخدمة الصحية، وذلك لدى مختلف الفرق الطبية بالقطاع الصحي.

وأضاف عضو مجلس النواب: مشروع القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك يتماشى مع التوجهات والرؤية السياسية للدولة المصرية بشأن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار في البشر، وهو ما سيساعد بالتالي في توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأشاد المندوه باهتمام مجلس النواب، الأسبوع الحالي، بمناقشة مشروعات قوانين متعلقة بالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تتعلق بأهم قطاعَين يهمان المواطن المصري؛ هما الصحة والتعليم.

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