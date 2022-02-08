"صحة النواب" تناقش تأخر افتتاح مستشفى أبو كبير بالشرقية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من 5 نواب عن محافظة الشرقية، بشأن المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظة.

ونظرت اللجنة طلب الإحاطة الأول المقدم من النواب اللواء عبدالله لاشين، وحاتم عبدالعزيز، ونبيل عسكر، بشأن تأخر إجراءات بناء مستشفى أبو كبير، والذي خصصت له الحكومة ما يقرب من مليار جنيه في الموازنة الحالية، ولم يتم إسناده للمقاولين للبناء حتى الآن.

وقال النائب عبدالله لاشين، خلال اجتماع اللجنة، أن مركز أبو كبير من أكبر مدن محافظة الشرقية، ويزيد عدد السكان فيه على أكثر من 600 ألف مواطن، وهو ما يتطلب سرعة البدء في بناء المستشفى لتطوير المنظومة الصحية، والعمل على توفير العلاج للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من نفس النواب، بشأن عدم تشغيل الوحدة الصحية بقرية المهدية وحمد موسى، على الرغم من انتهاء العملية الإنشائية للوحدتين، وعقبت وزارة الصحة على أنه سيتم تشغيلهما خلال الشهر المقبل.

وشهد اجتماع اللجنة حالة من الغضب خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين علاء عبدالنبي وامام منصور، بشأن إلغاء استخراج قرارات العلاج لمرضى السرطان بمستشفى شريف عمر وتحويلها لمستشفى الجامعة بالزقازيق.

وقال النائب علاء عبدالنبي، إن المرضى يعانون بشدة من ذلك القرار الظالم، خاصة أن مريض السرطان له ظروف خاصة بها وتجعله غير قادر على التنقل لمسافات كبيرة بين مدن شمال الشرقية التي يخدمها مستشفى شريف عمر ومدينة الزقازيق.

من جهته طالب النائب إمام منصور، بسرعة الانتهاء من حل تلك الإشكالية، متسائلًا ما هي الحكمة من ذلك القرار؟.. مشددًا على ضرورة قيام وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بإصدار توجيهاته بعودة استخراج قرارات العلاج من مستشفى فاقوس رحمة بمرضى السرطان.