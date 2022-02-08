"بيهلوس".. جبالي يحذف كلمات مسيئة ضد وزير التعليم بعد اعتراض الحكومة

01:11 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
"بيهلوس".. جبالي يحذف كلمات مسيئة ضد وزير التعليم بعد اعتراض الحكومة

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

اعترض المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية، على حديث النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، الذي هاجم في كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزير التربية والتعليم وسياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون التعليم، بشأن تغليظ عقوبة التغيب عن الحضور بالمدارس.

وقال فؤاد، ما ذكره النائب بلال النحال بشأن تجاهل الحكومة إنشاء المدارس مقارنة بإنشاء السجون، هو أمر غير صحيح، مشيرا إلى قيام الحكومة بإنشاء أكثر من 33 ألف فصل في عام 2021، كما أن اهتمام الدولة بإنشاء وتطوير السجون الجديدة، هو أمر يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

وطالب الوزير، بحذف ماذكره النائب بلال النحال فى ذلك الشأن من المضبطة.

كما اعترض المستسار علاء فؤاد، على هجوم النائب النحال، على وزير التعليم، ووصفه له، بأنه"ينام بالليل ويصحى يهلوس"، مطالبا بحذف تلك الجملة من المضبطة.

ومن جانبه، قرر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حذف تلك الجمل من المضبطة.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، رفض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، والذي يستهدف تغليظ عقوبة التغيب عن حضور الطلاب للمدارس، وذلك بعد اعتراض النواب عليه.

حنفي جبالي وزير التعليم اعتراض الحكومة علاء فؤاد

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