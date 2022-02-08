الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية

01:13 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

واطلع الرئيس، في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات، موجهاً بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقاري للوحدات السكنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية مصطفى مدبولي عاصم الجزار

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