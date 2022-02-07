الإسكان تعلن موعد بدء تسليم شقق "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة

10:13 ص الإثنين 07 فبراير 2022
الإسكان تعلن موعد بدء تسليم شقق "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الثلاثاء 1/3/2022، وحتى يوم الخميس 10/3/2022، في تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني "online".

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارتين 3 و4، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارتين 5 و6، يوم الأحد 6/3/2022.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13)، يوم الاثنين 7/3/2022، ووحدات العمارات أرقام (14 – 15 – 16 – 17 – 18)، يوم الثلاثاء 8/3/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 9/3/2022، والخميس 10/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة إلى أن المستندات المطلوبة عند الاستلام تتضمن: (صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة - إيصال سداد دفعة الاستلام – إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة - خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة)، كما يصرح لمالك الوحدة في حالة عدم التمكن من الحضور إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.​

عاصم الجزار وزارة الإسكان شقق سكن مصر مدينة ناصر الجديدة

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