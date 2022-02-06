الصحة تعقد مؤتمرًا علمياً لمناقشة منظومة علاج الأورام

01:29 م الأحد 06 فبراير 2022
الصحة تعقد مؤتمرًا علمياً لمناقشة منظومة علاج الأورام

فعاليات اليوم العالمي للسرطان

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كتب - أحمد جمعة:
بدأ قبل قليل، فعاليات اليوم العالمي للسرطان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية.

يعقد اليوم العلمي بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بالعباسية بحضور العديد من الشخصيات على رأسهم، الدكتور مصطفى الصيرفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان، والدكتور جمال عميرة رئيس قسم الأورام بمعهد ناصر وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان، والدكتور يحي صفوت أستاذ جراحة الثدي بمستشفى القصر العيني ورئيس لجنة التدريب بالمبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة.

اليوم العالمي للسرطان منظومة علاج الأورام وزارة الصحة أكاديمية الأميرة فاطمة

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