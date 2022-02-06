بـ6 مليارات جنيه استثمارات.. برلماني: تطوير "إدفينا" و"قها" ينمّي صادرات الصناعات الغذائية لمصر



كتب- نشأت علي:

قال النائب المهندس محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تطوير شركتَي "قها" و"إدفينا"، تأتي في إطار تحديث القلاع الصناعية المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف السلاب، خلال بيان له اليوم الأحد، أن منتجات شركتَي "قها" و"إدفينا" كانت تغزو العالم، وسيتم تطويرهما على أراضٍ تزيد مساحتها على 300 ألف متر مربع بمدينة السادات، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه.



وسجلت صادرات الصناعات الغذائية نموًّا بنسبة 19% لتصل إلى 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي.



وذكر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اهتمام الدولة بتطوير القلاع الصناعية يأتي في إطار استهداف الوصول بالصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 100 مليار دولار، مضيفًا أن تطوير القطاع الصناعي يخلق فرص عمل حقيقية تعمل على خفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.



وتابع السلاب: يسهم القطاع الصناعي بنسبة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصب تطوير مصانع الأغذية في دفع النمو الاقتصادي، حيث تمتلك فيها مصر مزايا كبيرة؛ إذ تتوافر منتجات الأغذية والأيدي العاملة الرخيصة بما يعطيها قدرة على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية أو العربية أو دول جنوب الصحراء الإفريقية.



وسيكون لتطوير شركتَي "قها" و"إدفينا"، حسب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، توفير منتجات غذائية بجودة عالية في السوق المحلية؛ الأمر الذي يصب في التوسع في تعميق المكون المحلي من خلال استخدام الفواكه كالفراولة والبرتقال في صناعة العصائر؛ بما يرفع من القيمة المضافة لهذه المنتجات، بشكل أكبر من تصديرها كمحاصيل زراعية.