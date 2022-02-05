"سنوات الخماسين".. الوقوف دقيقة حدادا على ياسر رزق بمعرض الكتاب

كتب- مصراوي:

تصوير - محمود بكار:

انطلقت منذ قليل، ندوة مناقشة كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قاعة ضيف الشرف مبنى بلازا 2.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على روح الكاتب الصحفي الراحل.

والندوة تناقش الكتاب وأحداثه التي ترصد مرحلة من أهم المراحل التاريخية في حياة مصر.

ويتحدث في الندوة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد الجمال.

ويدير الندوة الدكتور سامي عبدالعزيز، ويحضرها لفيف من كبار الصحفيين من زملاء ياسر رزق وتلاميذه وأسرته.