"مدبولي" يتفقد نماذج تشطيبات الأبراج الشاطئية ويزور المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

كتب- محمد غايات:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى مدينة العلمين الجديدة، وأجرى ومرافقوه جولة موسعة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بدأها بتفقد عدد من الأبراج الشاطئية ومستويات التشييد والتشطيبات.

وصعد الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق لهما، أعلى أحد الأبراج في نقطة مشاهدة مرتفعة تتيح رؤية شاملة للمنطقة للتعرف على سير التنفيذ، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج الوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ الأبراج الشاطئية، الذي أوضح أن المرحلة الأولى تشهد تنفيذ 15 برجا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني، ويتم استكمال أعمال تشطيبات الواجهات، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية مارس 2022.

ولفت الجزار إلى أنه يتم تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالأبراج إلى الدور 26 من إجمالي 44 دورا، كما تم البدء في تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالي 7 أبراج وفي مرحلة الأساسات.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه "المدينة التراثية"، التي تقام على مساحة 260 فدانا، حيث اطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة، ومن بينها المباني الثقافية، والترفيهية، والتجارية المتنوعة، وهي: بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، ومبنى للأنشطة الثقافية، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية والإسكان الفاخر.

وتابع رئيس الوزراء موقف التشطيبات بمبنى الكنيسة، مشيدا بجودة أعمال التنفيذ، حيث أشار وزير الإسكان، إلى أن الكنيسة أصبحت جاهزة للتشغيل، لافتا إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح مسجد مالك الملك بالمدينة، وأداء صلاة العيد به في العام الماضي.

واستمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح خلاله أن نسبة التنفيذ في بعض المباني بالمدينة التراثية بلغت 85%، وجار تنفيذ أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام، حيث ستكون المباني الآتية: المسرح الروماني، ومجمع السينمات، والبلازا الرئيسية، جاهزة للتسويق قريبا.