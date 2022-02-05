برلمانية: تدريب وتأهيل العاملين في الدولة خطوة لتحسين الحصول على الخدمة والاستثمار في البشر

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الاستثمار في البشر من أهم وأبرز الملفات التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030، بشأن خطة التنمية المستدامة، وهذا يعود لإيمان القيادة السياسية بأهمية العنصر البشري في النهوض بالدولة المصرية وتعزيز العملية الإنتاجية والاستفادة من الكوادر المصرية في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية.

وأشارت رشاد، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات تعمل على تدريب العاملين لديها لمواكبة التغيرات والجهود التي تسعى إليها الدولة المصرية؛ من خلال تأهيل الشباب ورفع قدراتهم والعمل على تطوير مهاراتهم للاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يُسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية وتحسين الحصول على الخدمة في القطاعات المختلفة.

وأوضحت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه مع التطور التكنولوجي الكبير والعالم الرقمي كان لزامًا أن يتم تدريب وتأهيل جميع العاملين في الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، في ظل تطلع الدولة المصرية ورؤيتها لمستقبل أفضل؛ خصوصًا أن أزمة فيروس كورونا أكدت أهمية الاعتماد على الوسائل الحديثة في التواصل وتقديم الخدمات المختلفة والتعليم عن بُعد، ومن ثم وجب أن يكون جميع العاملين مؤهلين للتعامل مع الأوضاع الجديدة وما يفرضه علينا المستقبل من تطورات وتكنولوجيا.

وأكدت رشاد على أن الشمول المالي والمكينة والرقمنة والتعليم عن بُعد جميعها ملفات تستلزم تدريب وتأهيل وتطوير إمكانات وقدرات العاملين في المؤسسات والهيئات والوزارات المختلفة؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك فرقًا في الحصول على الخدمة.

​