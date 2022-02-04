أسامة الأزهري: حفظة القرآن الكريم يدخر لهم الله فضلاً في الآخرة أفضل من الدنيا

06:31 م الجمعة 04 فبراير 2022
أسامة الأزهري: حفظة القرآن الكريم يدخر لهم الله فضلاً في الآخرة أفضل من الدنيا

الدكتور أسامة الأزهري

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(أ ش أ):

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن حفظة القرآن الكريم يدخر لهم الله عز وجل فضلاً في الأخرة أفضل من الدنيا.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، يرافقه محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، حفل ختام الدورة السابعة على التوالي لمسابقة النائب المرحوم "علي عبدالعزيز العديسي" لتكريم حفظة القرآن الكريم والمحفظين والمحكمين للمسابقة على مستوى محافظة الأقصر، والذي أقيم بمسرح المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، حيث تم خلال الحفل تكريم نحو 91 من حفظة كتاب الله، على أربعة مستويات.

من جانبه، أكد نائب المحافظ أن مبادئ الدين الإسلامي السمح يدعونا جمعيًا إلى حب الخير والتسامح والتعايش وبذل الجهد في إنهاء واجباتنا والصدق في معاملاتنا فيما بيننا، معبرًا عن سعادته بتنظيم مثل هذه المسابقات على أرض الأقصر لأنها مجمع الأديان والحضارات.

وأعرب عن فخره بتكريم أبناء الأقصر المتميزين من حفظة القرآن الكريم، متمنيًا أن تخرج الأقصر أجيالاً وطلائع ورواد أوائل سواء من التعليم الأزهري أو العام حتى يصبحوا قدوة يحتذى بها.

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أسامة الأزهري حفظ القرآن علي عبدالعزيز العديسي تكريم حفظة القرآن

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