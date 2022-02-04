700 مشجع مصري يصلون من الكاميرون على متن 3 رحلات جوية

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أكثر من 700 مشجع مصري، قادمين من العاصمة الكاميرونية ياوندي، عقب مؤازرة المنتخب القومي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز المنتخب وصعوده للمباراة النهائية أمام نظيره السنغالي المقررة لها الأحد المقبل.

وشكلت سلطات مطار القاهرة الدولي، فريقًا من العلاقات العامة لاستقبال المشجعين المصريين العائدين من العاصمة الكاميرونية على متن 3 رحلات جوية، وإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من الصالة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.