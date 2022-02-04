طقس الجمعة.. مناطق تسجل درجة حرارة تحت الصفر لهذه الأسباب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أكثر المناطق المعرضة لانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار لمصراوي، إن مناطق وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين وبعض المناطق من نخل، تسجل درجة حرارة صفر وتحت الصفر خلال ساعات الليل في طقس الجمعة، فيما تسجل السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني - مرسى مطروح - الإسكندرية)، 15 درجة مئوية نهارا، والقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) 15 درجة، وتسجل درجة حرارة بين 8 – 9 درجات ليلا، وتسجل درجة الحرارة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط – سوهاج) 5 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن أسباب التقلبات الجوية الحالية، تأتي نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وأشارت منار، إلى أن ذروة حالة عدم الاستقرار تبدأ الجمعة، لتشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني - مرسي مطروح - الإسكندرية)، وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج).

وأكدت أن البلاد تشهد أيضا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ويتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يوم الخميس 3 أمتار، ويوم الجمعة يتجاوز 4 و 5 أمتار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض لكن ليس بالشكل الملحوظ الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16 – 17 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى.