طقس غدا الجمعة.. ذروة التقلبات الجوية وسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال طقس الجمعة، ذروة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار، لمصراوي، إن البلاد تشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني- مرسي مطروح- الإسكندرية)، وشمال الوجه البحري، على أن تمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، كما تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج).

وأكدت أن البلاد تشهد أيضا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ويتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط 4 و 5 أمتار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض لكن ليس بالشكل الملحوظ الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16 – 17 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى.