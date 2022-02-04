العمرة.. غرفة السياحة تعلن عدد الشركات العاملة في الموسم

12:02 ص الجمعة 04 فبراير 2022
العمرة.. غرفة السياحة تعلن عدد الشركات العاملة في الموسم

اجتماع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عدد الشركات السياحية التي ستعمل في موسم العمرة لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقالت الغرفة في خطاب موجه إلى الشركات السياحية وحصل "مصراوي" على نسخة منه اليوم، إنه تم الانتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة، بإجمالي 1381 شركة سياحة لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443هـ/ 2022 م.

وأشارت الغرفة، إلى أن وزارة السياحة والآثار، قررت البدء في مراجعة ملفات العمرة من قبل وزارة السياحة والآثار عبر البوابة المصرية للعمرة اعتباراً من يوم الخميس 10/2/2022 الموافق 9 رجب 1443هـ.

ومن المقرر، تنفيذ رحلات العمرة لأشهر (رجب وشعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

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