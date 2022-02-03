احرص عليها.. إليك 7 طرق تحميك من الإصابة بكورونا ومتحوراته
كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان 7 قواعد مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.
وشملت التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ما يلي:
1- البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن 105.
2- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر.
3- تجنب الأماكن المزدحمة.
4- تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.
5- غسل اليدين باستمرار.
6- ارتداء الكمامة.
7- تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.
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