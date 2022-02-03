احرص عليها.. إليك 7 طرق تحميك من الإصابة بكورونا ومتحوراته

02:28 م الخميس 03 فبراير 2022
احرص عليها.. إليك 7 طرق تحميك من الإصابة بكورونا ومتحوراته

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان 7 قواعد مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

وشملت التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ما يلي:

1- البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن 105.

2- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر.

3- تجنب الأماكن المزدحمة.

4- تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.

5- غسل اليدين باستمرار.

6- ارتداء الكمامة.

7- تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.

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