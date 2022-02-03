رسلان: صيانة كبائن عربات النوم الإسباني وتجديد الفراش الداخلي للأسرة

02:15 م الخميس 03 فبراير 2022
رسلان: صيانة كبائن عربات النوم الإسباني وتجديد الفراش الداخلي للأسرة

المهندس أشرف رسلان

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كتب- أسامة علي:

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، إنه جاري إجراء صيانة كاملة لجميع كبائن عربات النوم الإسباني.

وقال رسلان، في بيان، اليوم الخميس، إنه سيتم تجديد الفراش الداخلى للأسرة، وكذا تغيير اللمبات ومهمات السباكة لتتناسب مع التطوير الشامل الذى تقوم به الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل عربات النوم لتطوير الخدمة المقدمة للركاب المصريين والأجانب والذين يستقلون قطارات للنوم خلال الفترة الحالية

وشدد رسلان على أن التطوير مستمر لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب بقطارات النوم

أشرف رسلان خدمات عربات النوم الخدمات الفندقية عربات النوم الإسباني

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