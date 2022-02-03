الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال وارتفاع الحرارة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، عقب موجة التقلبات التي تشهدها البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وقالت منار غانم، لمصراوي، إن البلاد تشهد بداية من يوم السبت المقبل، تحسنا في الأحوال الجوية، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من الوجه البحري، وتقل كمية الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ترتفع مرة أخرى لتعود إلى المعدلات الطبيعية، حيث تسجل يوم السبت 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى بالإضافة إلى زيادة سطوع الشمس على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتعتدل حالة الطقس بشكل تدريجي ونعود لحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت: "سنشهد يوم السبت تحسنا نسبيا عن يوم الجمعة بكثير، ومع يوم الأحد ستشهد البلاد تحسنا تاما في الأحوال الجوية وترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية مع منتصف الأسبوع المقبل".

ونوهت بأن درجات الحرارة يوم السبت، على القاهرة الكبرى تبلغ حوالي 18 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات، ويوم الأحد 19 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات على القاهرة الكبرى، على أن تصل يومي الاثنين والثلاثاء لـ 20 درجة مئوية.