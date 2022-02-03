حماية المستهلك: ضبط كاميرات مراقبة داخل غرف كشف عيادات بالمنيا

كتب- محمد سامي:

شن جهاز حماية المستهلك عدة حملات في 8 محافظات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 251 محضرا.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم ضبط عدد من المراكز الطبية ومركز لعلاج الأطفال المبتسرين والحضانات ومعامل التحاليل وبداخل غرفة الكشف كاميرا مراقبة وهذا مخالف قانونيا لانتهاك حرمة المرضى إلى جانب كمية من الأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وغير مصرح بتداولها تجاريًا وكمية كبيرة من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى مخالفة شروط مكافحة العدوى وعدم وجود طبيب وتمريض بالمكان.