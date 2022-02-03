أمطار تصل لـ 25 مللي.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت

12:28 م الخميس 03 فبراير 2022
أمطار تصل لـ 25 مللي.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت

الطقس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، توقعات الأمطار خلال الفترة من اليوم الخميس 3 فبراير إلى 5 فبراير.

ونشر المركز التابع لوزارة الري خرائط سقوط الأمطار خلال الفترة المذكورة وشدتها في كل منطقة.

وجاء التوقعات بأماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:

الخميس 3 فبراير

- تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى 25 مللي.
- تتعرض باقي السواحل الشمالية ومناطق من محافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مللي وقد تصل إلى مناطق من القاهرة.

الجمعة 4 فبراير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مللي.
- تتعرض مناطق من محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 5 مللي وقد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد.

السبت 5 فبراير

- تتعرض مناطق من شمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم.
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الطقس التنبؤ بالفيضان وزارة الري شمال سيناء شمال الدلتا

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