أمطار تصل لـ 25 مللي.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، توقعات الأمطار خلال الفترة من اليوم الخميس 3 فبراير إلى 5 فبراير.
ونشر المركز التابع لوزارة الري خرائط سقوط الأمطار خلال الفترة المذكورة وشدتها في كل منطقة.
وجاء التوقعات بأماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:
الخميس 3 فبراير
- تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى 25 مللي.
- تتعرض باقي السواحل الشمالية ومناطق من محافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مللي وقد تصل إلى مناطق من القاهرة.
الجمعة 4 فبراير
- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مللي.
- تتعرض مناطق من محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 5 مللي وقد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد.
السبت 5 فبراير
- تتعرض مناطق من شمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم.
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