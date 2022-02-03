الرقابة الإدارية تناقش "الحوكمة الرقمية ورؤية المستقبل" بمعرض الكتاب اليوم

02:28 ص الخميس 03 فبراير 2022
الرقابة الإدارية تناقش "الحوكمة الرقمية ورؤية المستقبل" بمعرض الكتاب اليوم

هيئة الرقابة الإدارية

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مصراوي

تنظم هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ثاني ندواتها الجماهيرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تأتي تحت شعار " شارك..حاور.. تفاعل ” في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنعه وترسيخ قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.

الندوة تنعقد تحت عنوان "الحوكمة الرقمية ... رؤية المستقبل" ، وتديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة بقاعة ضيف الشرف في الواحدة والنصف من مساء اليوم الخميس.

وتناقش الندوة بنية مصر المعلوماتية كإحدى وسائل بناء الجمهورية الجديدة ،كيفية مواكبة التطور التكنولوجى وتعظيم وتحقيق التكامل في قواعد البيانات ، دعم اتخاذ القرار لتحقيق الحوكمة الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتمثل اللقاءات الجماهيرية المفتوحة بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في العلم والتعقيب والمقترحات.

هيئة الرقابة الإدارية الحوكمة الرقمية رؤية المستقبل معرض الكتاب

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