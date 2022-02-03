اليوم.. انتهاء امتحانات الجامعات.. وموعد الترم الثاني

مصراوي

تنتهي الجامعات، من امتحانات الترم الأول من العام الجامعي الحالي 2021 - 2022، اليوم الخميس، حسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل.

وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.