اليوم.. انتهاء امتحانات الجامعات.. وموعد الترم الثاني

03:00 ص الخميس 03 فبراير 2022
اليوم.. انتهاء امتحانات الجامعات.. وموعد الترم الثاني

امتحانات الجامعات

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مصراوي

تنتهي الجامعات، من امتحانات الترم الأول من العام الجامعي الحالي 2021 - 2022، اليوم الخميس، حسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل.

وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

امتحانات الجامعات الترم الثاني العام الجامعي إجازة منتصف العام الدراسي

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