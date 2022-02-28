بشرى سارة لأهالي قنا بشأن تعيين العمالة وافتتاح مركز شباب المحافظة -صور

كتب- نشأت علي:

أثار عدد من رؤساء مجالس إدارة مراكز الشباب بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، خلال لقائهم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددًا من المشكلات التي تواجههم، والمتعلقة بوجود عجز صارخ في العمالة، ومطالبة المحليات لهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل حق الانتفاع.

جاء ذلك على خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، لعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة قنا.

وأكد عدد من رؤساء مجالس إدارة مراكز الشباب، أنهم يقومون بأنفسهم بتنظيف مركز الشباب لعدم وجود عمالة، مطالبين وزارة الشباب بتعيين عمالة مؤقتة لحل تلك الإشكالية أو السماح لهم بالتعاقد مع عمالة يومية.

ورد رئيس لجنة الشباب على مطالب تعيين العمالة، بأن هناك كتابًا دوريًّا صادرًا من رئيس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية يمنع التعاقدات الدائمة والمؤقتة.

وعقبت إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بأن الاستعانة بالعمالة اليومية لا تحتاج إلى موافقة من الوزارة؛ فهو من ضمن الاختصاصات الأساسية لمجلس إدارة مركز الشباب وفقًا للميزانية المتاحة.

وشددت عبد الجابر على أنه ليس هناك تعيين حاليًّا، والحكومة ليست مسؤولة عنهم؛ فهم يحصلون على أجر مقابل عمل.

وطرحت النائبة رحاب الغول مشكلة توقف العمل في مركزي شباب قنا ونجع حمادي والذي بدأ إسناد الأعمال فيه في 2018.

وعقب الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، بأنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال في مركز شباب قنا، وسيتم افتتاحه في 30 يونيو المقبل.

وأكد البجرمي حرص الوزارة على تذليل كل العقبات التي تواجه مراكز الشباب، بالتعاون مع أعضاء البرلمان، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء اعتمد موازنة للانتهاء أولًا من مركز شباب قنا، ليتم بعدها مباشرة بدء الأعمال في مركز شباب نجع حمادي.

وطرح عدد من رؤساء مراكز الشباب مشكلة تعنت أجهزة الحكم المحلي معهم والمطالبة بحق انتفاع مقابل الأرض مبالغ فيه.

وانتقد رئيس لجنة الشباب تلك المطالبات، مؤكداً أن القانون نص على إعفاء مراكز الشباب من تلك الرسوم.

وقال رئيس لجنة الشباب: بعض التنفيذيين مصرون على مخالفة القانون ويطالبون بحق الانتفاع رغم الإعفاءات التي نص عليها القانون، متابعًا: "نحن حريصون على تطبيق القانون ومصرون على تنفيذه".

ويضم وفد لجنة الشباب كلاً من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، وأسامة عبد العاطي، وأحمد الشناوي، وولاء عبد الفتاح، وهادية حسني، وآية مدني، ومحمد لبيب، وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة.