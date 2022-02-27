الأعلى للإعلام: الإعلام المصري يدعم الشقيقة ليبيا بكل السبل

(مصراوي):

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام المصري يدعم الشقيقة ليبيا بكل السبل، ويدعو للحفاظ على قوة وسلامة واستقلالية الدولة الليبية واستقرارها ووحدة أراضيها.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الأحد، إن العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين لها جذور ممتدة عبر الماضي والحاضر وترسم صورة طيبة للتعاون في المستقبل وتقوم على الاحترام المتبادل والدعوة إلى وحدة الشعوب العربية.

وقدم المجلس التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ويتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يحفظ شعوبنا من كل مكروه ويوفق قادتنا وزعمائنا إلى ما فيه الخير.

من ناحية أخرى، وردًا على استفسار من أحد الصحفيين بشأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية حول ما ورد في أحد وسائل الإعلام المصرية، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية.

وذكر أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية؛ مؤكدًا أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية.