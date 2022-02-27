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وزير التموين: على هؤلاء تحديث بياناتهم بشكل عاجل قبل حذف البطاقة

11:14 م الأحد 27 فبراير 2022
وزير التموين: على هؤلاء تحديث بياناتهم بشكل عاجل قبل حذف البطاقة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد سامي:

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإيقاف جميع البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، بداية من أبرايل المقبل وفق لما جاء بمذكرة مرسلة إلى جميع مديري المديريات التموينية.

وجاء التعليمات كالآتي:

- إصدار تعليمات إلى شركة سمارت بوضع رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر مفادها قيام الوصي بالتوجه إلى المديرية لطلب ضم القصر إلى بطاقته التموينية.

- استقبال المواطنين طبقًا للبند عالية بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصي على جميع الأفراد المطلوب ضمهم.

- الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من إنها صورة طبق الأصل.

- عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة مجمع اعتبارًا من يوم 2022/3/16 وبحد أقصى 2022/3/20، على أن يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومي للوصي، اسم الوصي، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومي للقصر، وأسماء القصر.

علي المصيلحي وزارة التموين البطاقات التموينية

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