جهاز حدائق أكتوبر يعلن تحرير محاضر ضد حاجزي الإسكان الاجتماعي المخالفين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماع، حيث تم المرور على مشروع 247 عمارة وتم تحرير عدد 29 محضر مختلف مابين تأجير أو تغيير نشاط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.

وأضاف جهاز المدينة، أنه تم التحري عن 408 وحدة فيما يتعلق بالاشغال والاستفادة من عدمه.

جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز وبصحبة قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن توجيهات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧.

وأكد جهاز المدينة أنه في حالة وجود أي شكوى من بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه يتم التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.