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تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.. بيان من "البحوث الإسلامية" بشأن بعثة الأزهر بأوكرانيا

02:53 م السبت 26 فبراير 2022
تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.. بيان من "البحوث الإسلامية" بشأن بعثة الأزهر بأوكرانيا

الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلا

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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها أوكرانيا واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بشئونهم، يتم التواصل يوميًا مع بعثة الأزهر الشريف المتواجدة هناك للاطمئنان عليهم في ظل هذه الأحداث.

وأضاف عياد، في بيان، اليوم السبت: هناك متابعة يومية من المجمع لأفراد البعثة بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم في ظل هذه الظروف خاصة وأن هناك تواصل من بعض الجهات المصرية لتأمين تواجد البعثة وتنسيق خطة عملهم بما يضمن سلامتهم والحفاظ عليهم.

وتقوم بعثة الأزهر الشريف في دول العالم بجهود متنوعة ما بين أنشطة دعوية وتعليمية لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ونشر منهجه الوسطي ومواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة، حيث يبلغ قوام أفراد هذه البعثة نحو 798 متواجدين في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من خلال عقد مسابقة سنوية لوعاظ الأزهر ومدرسي قطاع المعاهد الأزهرية.

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