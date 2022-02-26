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رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة العيد الوطني

01:18 م السبت 26 فبراير 2022
رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة العيد الوطني

حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

وقال المستشار جبالي، في نص البرقية: "في الخامس والعشرين من فبراير تجتمع ذكرى عيد الاستقلال المجيد مع ذكرى عيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة وبهذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم ولشعب الكويت الشقيق بخالص التهنئة القلبية والتي انتزع فيها الشعب الكويتي الأبي استقلاله الوطني ليقيم دولته الحديثة التي أصبحت محط أنظار العالم بما بلغته من نهضة ورفاهية ونمو والتي لا تألو جهداً في صناعة السلام العالمي وفي توطيد علاقاتها بأشقائها العرب وبناء الجسور التي تربطها بعالمها العربي وتعزيز أطر العمل العربي المشترك".

وأضاف المستشار حنفي جبالي: "إننا في مصر نُثمن غاليا موقف الكويت الشقيق مؤازرا ومؤيدا لمصر.. ونكرر تهانينا القلبية لكم ولشعبكم العظيم وقيادته الحكيمة".​

حنفي جبالي مجلس الأمة الكويتي العيد الوطني مرزوق الغانم

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