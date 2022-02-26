رئيس جهاز العبور: استكمال مد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار "شارع مصر"

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال أعمال الحفر ومد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار العبور "شارع مصر" شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهى بجوار دار مصر المرحلة الثانية، وسيتم تنفيذ الخدمات الأساسية لخدمة شاغلي الباكيات ومرتادي البازار.

وأضاف رئيس جهاز العبور، في بيان له اليوم السبت، أنه تم توريد وتركيب عددٍ من الأجهزة لمنطقة ألعاب الأطفال kids area (المرحلة الثانية) بجوار بازار العبور، وتثبيت القواعد لتلك الألعاب لزيادة العامل الأمني لمستخدميها.

وأوضح الغيطي أن مشروع بازار العبور يوفر فرص عمل لنحو ١٠٠ شاب بأسعار إيجار رمزية، بجانب قيام الجهاز بتنفيذ المرافق وتنسيق الموقع ومنطقة ألعاب الأطفال وقريباً الافتتاح.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أن ذلك يأتي استكمالاً لأعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، مضيفاً أنه تم صيانة المسطحات الخضراء وتدعيمها بـ10 آلاف شتلة من الشتلات الديكورية المزهرة المختلفة، وتركيب مقاعد وبرجولات لراحة مرتادي البازار لحمايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية.