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تكنولوجيا الأغذية ينظم 6 دروات تدريبية جديدة

11:27 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 6 دورات تدريبية في المجالات التغذوية المختلفة، بالمحطات البحثية المختلفة.

وقال الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بنشر ثقافة التغذية السليمة والمجالات المرتبطة بها.

وأضاف عرفات أن البرامج التدريبية شملت، موضوعات الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها، حيث تم استعراض الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها وأوجه الاستفادة المثلى منها وتقليل الفاقد مع التركيز على حبوب الشعير ومدى إمكانية الاستفادة منه كبديل جزئي لدقيق القمح في بعض المنتجات الغذائية بهدف تقليص العجز في القمح ورفع القيمة الغذائية للمنتجات المدعمة.

تكنولوجيا الأغذية بحوث الأغذية مركز البحوث الزراعية شاكر عرفات

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