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لن يطبق بأثر رجعي لغير الغرض السكني.. 4 تصريحات لرئيس النواب بشأن الإيجار القديم

09:20 م الجمعة 25 فبراير 2022
لن يطبق بأثر رجعي لغير الغرض السكني.. 4 تصريحات لرئيس النواب بشأن الإيجار القديم

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددًا من التصريحات المهمة المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

وجاءت التصريحات كالتالي:

1- الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

2- القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء.. والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.

3- القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكني أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.

4- مجلس النواب لن يمرر أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب على قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.

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