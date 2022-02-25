النقل: مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية للتعاون الشامل في مجال السكك الحديدية

كتب – أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، نوه هيونج أوك، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري، بحضور سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ورئيس هيئتي الأنفاق والسكك الحديدية المصرية وقيادات الوزارة.

وأكد وزير النقل، أن هناك تعاون مثمر بين الجانبين، والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق وتدريب عناصر التشغيل في هيئة السكك الحديدية.

وأعرب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، عن شكره العميق لوزير النقل المصري على حفاوة الاستقبال مؤكدا سعادته بزيارة مصر بلد التاريخ والحضارة ومشيدا بما يتحقق من نهضة وإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرؤية مصر 2030 والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري، مشددا على اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل.

واستعرض الجانبان، موقف المشروعات الجاري تنفيذها، مثل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، وآخر المستجدات الخاصة بالتعاون في تحديث نظم الإشارات بخط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم وفي مجال مترو الأنفاق.

وتم بحث تفعيل الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021 لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق مع تحالف شركات هيونداى روتم / الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك )، حيث تم الاتفاق على ضروة سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاقية نظرا للاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتوطين مختلف صناعات النقل في مصر.

وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ويتم تنفيذ خطة شاملة في هذا المجال، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، مشددا على رغبة الجانب المصري في التعاون المشترك في مجال بناء سفن بضائع عامة تحمل العلم المصري خاصة مع التقدم الكبير لجمهورية كوريا الجنوبية في هذا المجال.

وأكد وزير النقل، أن تطوير الأسطول التجاري المصري أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية.

وأكد الوزير الكوري الجنوبي، أنه سينقل رغبة الجانب المصري للحكومة الكورية الجنوبية والمختصين لتدعيم سبل التعاون المشترك في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع وقع كل من وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير وزير النقل ووزير النقل الكوري الجنوبي نوه هيونج أوك وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد السبل والآليات للتعاون الشامل بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، وكذلك التعاون بين الكيانات المختصة بالسكك الحديدية في القطاعين العام والخاص للبلدين وتبادل الزيارات بين المختصين والمتدربين، وعقد الحلقات الدراسية أو الندوات أو المؤتمرات تحت المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ مشروعات خاصة كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تطوير وتنمية مشروعات الوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم وتجديدات السكك الحديدية والمترو لمدن القاهرة والإسكندرية وأي مناطق أخرى، وتحديث وتحسين تشغيل وإدارة نظم السكك الحديدية (مثل الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، ونظام الإشارات والاتصالات، و تحديث منظومة النقل المتعدد الوسائط، وتنفيذ برامج تبادل الزيارات لبناء القدرات.

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